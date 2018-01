FPÖ schließt Politiker nach "Like"-Affäre aus

Der niederösterreichische FPÖ-Gemeinderat Markus Ripfl kam auf Twitter in eine äußerst peinliche Situation. In der Silvesternacht wurde von seinem YouTube-Account ein "Like" für ein Lied der Neonazi-Band "Division Germania" vergeben.

Über die Benachrichtigungsfunktion von YouTube wurde das vergebene "Like" auf Twitter gepostet. Ein Screenshot des Tweets kursierte daraufhin auf sozialen Medien.

Liedtext: "Wenn die Wehrmacht im Glanze die Straßen durchzieht. Wenn das Pack im Galopp durch die Dunkelheit flieht. ... Heute lodert der Brand unserer Seele, der sich Morgen zum Sturm erhebt. Bis es hallt aus der letzten Kehle: Deutschland lebt!"



cc @claudiaschm_idt pic.twitter.com/KLLaF2yeIY — Michel★Reimon (@michelreimon) 1. Januar 2018

Ripfl löschte das Twitter-Posting und widerrief den "Like" auf YouTube. Auf Twitter erklärte er, jemand habe das Passwort zu seinem Youtube-Zugang gehackt und bewusst das Neonazi-Lied ("von einer mir unbekannten Band", wie er schreibt) geliket um ihm zu schaden.

Diese Erklärung postete er zunächst noch in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages, anschließend postete er sie am Nachmittag nochmals.

Mich haben Nachrichten erreicht, da auf meinem YouTube-Account offenbar ein Lied, einer mir nicht bekannten Band, gelikt wurde. Ich habe d Lied weder gelikt noch sonst etwas u umgehend mein Passwort geändert, offenbar hat d jemand herausgefunden und wollte mir hiermit schaden. — Markus Ripfl (@markusripfl) 1. Januar 2018

Am Montagabend teilte die FPÖ Niederösterreich mit, dass "ein Gemeinderat" aus dem Bezirk Gänserndorf wegen "Gefahr in Verzug" aus der Partei ausgeschlossen wurde. Dabei soll es sich um Ripfl handeln. Landesparteisekretär Christian Hafenecker erklärte, der Betroffene sei immer wieder mit rechten Postings ausgefallen und im Dezember verwarnt worden, berichtet der "ORF". Der Gemeinderat sei immer ein "Grenzgänger" gewesen, bei Dingen, "wo wir auch von der FPÖ nicht anstreifen wollen", heißt es weiter. Das Gemeinderatsmandat könne er trotz Parteiausschluss behalten.

Ripfl machte bereits früher mit Nähe zu neonazistischen Symbolen auf sich aufmerksam. Als er noch Wiener Landesobmann des Rings freiheitlicher Studenten (RfS) war, tauchten Fotos aus seiner Jugendzeit auf. Diese zeigten ihn bei einer Keltenkreuz-Fahne (ein verbotenes Neonazi-Symbol) sowie beim sogenannten Kühnen-Gruß.

Insofern gerade bei ihm wirklich besonders perfide, wenn jemand - wie Ripfl schreibt - in der Silvesternacht seinen Account übernimmt um auf den Twitterbutton gerade bei diesem Lied zu drücken - bei wenig anderen wäre dieses Dirty Campaigning so wirkungsvoll. — Corinna Milborn (@corinnamilborn) 1. Januar 2018

Der 23-jährige Niederösterreicher, der für die FPÖ in seinem Heimatort Orth an der Donau im Gemeinderat. Seit seinem Studium in Wien ist er Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Olympia, der auch FPÖ-Parlamentarier Martin Graf sowie mehrere Aktivisten der rechtsextremen "Identitären" angehören.

(red)