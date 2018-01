Kickl will Grenze innerhalb von Stunden dicht machen

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am heutigen Donnerstag den Auftrag zum Aufbau einer neuen Grenzschutzeinheit erteilt.

Diese soll innerhalb weniger Stunden die österreichischen Grenzübergänge dicht machen und Kontrollen errichten können.

Umfrage Was halten sie von Kickls neuer "Grenzschutzeinheit"? Super Initiative. Weiter so.

Ich hege gemischte Gefühle.

Wenn ich sowas lese, wird mir ganz mulmig im Magen.

Österreich braucht keine zusätzliche "Grenzschutzeinheit".

Dazu habe ich keine Meinung.

"Ziel ist es, binnen weniger Stunden an den Grenzen ein geordnetes Grenzmanagement gewährleisten zu können", erklärte Kickl in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung". Man wolle eine "Wiederholung des Jahres 2015" auf dem Brenner damit verhindert, so der Freiheitliche weiter.

Diese neue Einheit solle Teil der Bereitschaftsgruppe der Polizei werden, "die im Bedarfsfall einen Grenzübergang sichern und dort eine Identitätsfeststellung vornehmen kann", erklärt Kickl. "Ein Durchwinken wird es nicht mehr geben."

(red)