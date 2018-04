Löger: Türken sollen nicht in Österreich wahlkämpfen

Bei dem bilateralen Treffen nach der Tagung des International Monetary and Financial Committees (IMFC) ging es recht freundlich zu: "Ich habe Simsek gesagt, dass wir in Österreich für die vorgezogenen Neuwahlen in der Türkei keinen türkischen Wahlkampf in Österreich sehen wollen", erzählt Löger nach dem Treffen. Simsek habe dafür durchaus Verständnis gezeigt.

Für den geplanten Vorsitz bei der gemeinsamen Stimmrechtsgruppe des IWF (in dieser Gruppe befinden sich hauptsächlich osteuropäische Länder) werde Österreich die Türkei unterstützen, solange diese "inhaltlich sachlich und positiv" arbeite. Keine Spur also von Eiszeit: Löger und Simsek haben sogar Handynummern ausgetauscht.

IWF-Chefin schwört Europa auf gemeinsamen Kurs ein

Christine Lagarde wollte bei dem Treffen einen gemeinsamen europäischen Kurs im Handelskonflikt zwischen USA und China abtasten. "Ihr geht es darum, eine Stoßrichtung zu finden, damit man der irrationalen US-Politik mit rationalen Verhalten Schritten gegenüber tritt", erklärte Löger das Ansinnen des heurigen Meetings.