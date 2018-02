Frauentag: Ministerin gibt allen Beamtinnen (!) frei

Am 8. März werden im Außenministerium wohl einige Bürosessel leer bleiben: Denn Außenministerin Karin Kneissl gibt an diesem Tag ihren Mitarbeiterinnen Sonderurlaub. Grund: An diesem Tag wird der internationale Frauentag begangen.

Umfrage Freier Tag für Beamtinnen am Frauentag: Ist das gerechtfertigt? Ja, es ist einmal ein Anfang, die Arbeit der Frauen besser zu würdigen.

Naja, nicht schlecht - aber warum nur bei den Beamtinnen?

Nein, das ist eine Frechheit. Was ist mit den Männern?

Egal, deswegen wird der Betrieb im Außenministerium auch nicht gleich zusammenbrechen.

"Arbeit der Frauen würdigen"



Kneissl will „mit dieser Geste die Arbeit der Frauen würdigen, die nicht selten auch unter der Doppelbelastung Beruf und Familie stehen. Die Leistung der Frauen soll durch ihre Abwesenheit sichtbar gemacht werden“, sagte sie zu „Heute“.

Den Sonderurlaub erhalten sowohl Frauen, die fürs Außenressort im Inland arbeiten als auch jene, die im Ausland tätig sind. Insgesamt betrifft das aktuell 569 Personen im Ausland und 548 in Österreich.

Sonderurlaub für Beamte



Gesetzlich kann Beamten ein Sonderurlaub aus „wichtigen persönlichen oder familiären Gründen, oder aus einem sonstigen besonderen Anlass“ gewährt werden. Der internationale Frauentag fiele wohl unter die Rubrik „besonderer Anlass“. Schließlich gilt der auch für von Personalvertretungen organisierte Skitage...