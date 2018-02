Extra-Frei für Frauen am Frauentag: Heftige Kritik

Dieser Plan sorgt für Aufregung: FP-Außenministerin Karin Kneissl will die Arbeit der Frauen am Frauentag (8. März) besser würdigen, gibt daher allen Kolleginnen ihres Ressorts an diesem Tag frei...

Umfrage Freier Tag für Beamtinnen am Frauentag: Ist das gerechtfertigt? Ja, es ist einmal ein Anfang, die Arbeit der Frauen besser zu würdigen.

Naja, nicht schlecht - aber warum nur bei den Beamtinnen?

Nein, das ist eine Frechheit. Was ist mit den Männern?

Egal, deswegen wird der Betrieb im Außenministerium auch nicht gleich zusammenbrechen.

"Das ist diskriminierend"



Die Mehrheit der "Heute"-Leser (siehe auch Umfrage) lehnt dieses Maßnahme ab, geißelt sie als "Diskriminierung" und "Beamten-Privilegium".

So schreibt Leser "Franz": "Wie schaut es mit der Gleichberechtigung aus!!! Sollte entweder für alle oder niemand gelten, ansonsten ist das für mich eine Diskriminierung. Nicht dass ich es den Frauen nicht gönnen würde, aber sie wollen ja auch immer die Gleichberechtigung."



"Profiler" kritisiert: "Da merkt man, wie die neue Regierung mit Steuergeldern umgeht. Anstatt endlich die Privilegien der Beamten abzuschaffen (bezahlte Mittagspause etc.) wird so ein populistischer Akt auf Kosten der Steuerzahler gesetzt. Haben dann am 19.11. (internationaler Männertag) auch alle männlichen Beamten in der neuen Regierung frei, frage ich mich???"

"Raphael" ist empört: "Das ist unfassbar!!!!!!!!!! Das ist Diskriminierung in DREIFACHER Weise! Gegen Gleichheitsgrundsatz, gegen Männer, gegen Frauen die keine Beamten sind und arbeiten müssen. Gelten eigentlich noch unsere Gesetze?"

"Hänschen" kann sich mit dem freien Tag für Frauen ebenfalls nicht anfreunden: "Was soll das? Ein Tag bezahlter Urlaub nur für Frauen ist eine Frechheit. Wieso werden zum einen die Männer diskriminiert und wieso verschwendet man unser Steuergeld für eine Nichtsleistung. Danke FPÖ für diese Steuergeldverschwendung."

