Gegen Verschleierte hagelte es Strafen

Anzeigen habe es keine gegeben, aber eben Strafen zu je 30 Euro und Hunderte Abmahnungen, sagt der Zeller Bezirkspolizeikommandant Kurt Möschl zum ORF: „Das Verbot der Vollverschleierung ist nach wie vor zu beanstanden. Es kommen noch immer sehr viele Gäste, die verschleiert sind. Wenn eine Vollverhüllung abgenommen und dann wieder platziert wird, dann gibt es Organmandate. Diese werden von den Gästen auch anstandslos bezahlt.“

Umfrage Stören Sie verschleierten Frauen? Ja, mich stören verschleierte Frauen

Nein, ich habe mit verschleierten Frauen kein Problem

Saudischer Diplomat will sich Lage ansehen

Viele weibliche Urlaubsgäste aus Saudi Arabien würden auch versuchen, das gesetzliche Verbot in Österreich zu umgehen, indem sie einen Mundschutz tragen. Der stellvertretende Leiter der Botschaft des Königreiches Saudi-Arabien in Wien will sich Freitag in Zell am See selbst ein Bild von der Lage machen.

(red)