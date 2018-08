Gipfel zur Reform der Sozialversicherungen tagt

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) treffen am Donnerstag die Präsidenten Renate Anderl (AK), Wolfgang Katzian (ÖGB), Harald Mahrer (WKO), Josef Moosbrugger (LK) und SV-Chef Alexander Biach.

Umfrage Wie beurteilen Sie die Reformpläne der Regierung zur Sozialversicherung? Weiter so: Je weniger Funktionäre, desto größere Einsparungen.

Es ist höchste Zeit, dass die Sozialversicherungen zusammengelegt werden.

Ich glaube nicht, dass eine Milliarde eingespart werden wird

Die Reform bringt nur der Wirtschaft etwas, die Arbeitnehmer zahlen drauf.

Man muss der Regierung die Daumen halten, dass die Reform gelingt.

Die Regierung muss gestoppt werden, sonst wird die medizinische Versorgung schlechter.

Thema des Gesprächs, das im Bundeskanzleramt geführt wird, sind die weiteren Schritte zur Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger von derzeit 21 auf nur noch fünf.

Mit der kommenden Zusammenlegung der Krankenkassen soll ein wichtiger Schritt in Richtung eines "transparenter und schlankeren" Sozialversicherungssystems getätigt werden. Ebenfalls wird der Kampf gegen die Zweiklassen-Medizin besprochen werden. Gangbetten, lange Wartezeiten auf Operationen und überfüllte Ambulanzen seien in unserem Gesundheitssystem grundsätzlich inakzeptabel und müssten wieder zurückgefahren werden, sagte Kanzler Kurz vorab.

Kurz-Besuch in Deutschland

Nach dem Gipfel in Wien wird sich der Bundeskanzler auf den Weg nach Deutschland begeben. Dort trifft er am Donnerstag in Erfurt Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring. Die beiden wollen über die Flüchtlingspolitik sprechen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)