Kickl mit Bayern einig, Grenzkontrollen bleiben

Die Kontrollen an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland bleiben aufrecht. Darauf haben sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und sein bayrischer CSU-Amtskollege Joachim Herrmann am Donnerstag in München geeinigt.

Die derzeitige Regelung läuft noch bis Mai, dann muss die EU-Kommission eine Verlängerung absegnen. Solange die Außengrenzen nicht ausreichend geschützt seien, müssen die Binnenkontrollen weiter aufrecht gehalten werden, erklärten beide Innenminister.

"Es wäre unverantwortlich, jetzt ab Mai darauf zu verzichten", meinte Kickl bei seinem Besuch in der bayrischen Landeshauptstadt München.

(red)