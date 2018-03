Grün-Politikerin: "Du bist schon viel weniger Arsch"

Für die Grünen sieht es derzeit nicht wirklich rosig aus. Das merkt auch Wiener Bezirksrätin Negar Roubani. Vor der Kärnten-Wahl flog die Grüne auf Urlaub nach Malta. Kurz vor dem Boarding postete sie noch ein Foto und schrieb dazu: "Tschüss Österreich, du Arsch! du hast jetzt eine Woche zeit eine nettere Version von dir selbst zu werden."

In der Zwischenzeit flogen die Grünen aus dem Kärntner Landtag. Aus dem Parlament ist man sowieso draußen und Eva Glawischnig half dem Image der Partei auch nicht sonderlich, als sie ihren Wechsel zu Novomatic öffentlich machte.

Weniger Arsch

Roubani reagierte unterdessen auf den "Heute"-Artikel, welcher sich mit ihrem Posting befasste - dieses Mal etwas sanfter. Fast schon entschuldigend schreibt sie auf Facebook:

"Liebes Österreich, mit der Kärnten Wahl hast du schonmal gezeigt, dass du dich wieder in die richtige Richtung bewegst. Auch das Wetter wird schöner. Danke, dass du meine konstruktive Kritik ernst nimmst und schon dabei bist eine nettere Version von dir selbst zu werden. Du bist schon viel weniger Arsch "

Was genau sie mit "richtige Richtung" meint, bleibt unklar - bei der Wahl flog ihre Grünen-Partei aus dem Kärntner Landtag...

Shitstorm auf dem Profil

... doch ihr Image-Schaden ist bereits angerichtet: Unter ihrem Posting braut sich ein wahrer Shitstorm zusammen. Dutzende User heißen ihre Aussagen nicht gut und bringen das auch deutlich zum Ausdruck.

"Politisch geschickt ist anders", meint ein Nutzer. Ein anderer meint: "Schämen sollst du dich,unser Land so zu bezeichnen!" Roubanis Antwort darauf: "Ich darf meine geliebte heimat Österreich so nennen wie ich will."

