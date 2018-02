Häupl übergibt am 24. Mai an Ludwig

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Ende Jänner in einer Kampfabstimmung gegen Klubobmann Andreas Schieder zum neuen Wiener SPÖ-Chef gekürt, wird der neue Wiener "Rathausmann" - soviel war klar. Doch wann Häupl das Bürgermeister-Amt an seinen Nachfolger übergibt, war bisher nur Gegenstand von Spekulationen. Heute präsentieren Häupl und Ludwig den Fahrplan für die Personalrochade - LIVE im Video oben.

Was bis jetzt bekannt ist:

Am 24. Mai erfolgt die Übergabe, davor gibt es am 14. Mai Personalbeschlüsse in der SPÖ.

Bereits am 15. und 16. März wird es laut Häupl eine parteiinterne Diskussion im Rahmen einer Zukunftsklausur geben. Motto: "Brücken bauen in die neue Zeit".

Offiziell wird es vor dem 14. Mai keine Personalentscheidungen geben. Bis dahin werde auch "alles dementiert" - in puncto Personalspekulation.

+++ Mehr Infos hier in Kürze +++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++

(red)