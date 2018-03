Neuer Job: Schelling berät russischen Energieriesen

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Hans Jörg Schelling seinen Posten als Finanzminister für die ÖVP niederlegen musste. Reif für die Pension fühlt sich der 64-Jährige aber wohl noch lange nicht. Über seinen neuen Job redet er aber offenbar nicht gerne.

Gegenüber den "OÖNachrichten" gab er sich bezüglich seines neuen Engagements kurz angebunden: Er habe einen Berater-Vertrag und rede nicht über seine Kunden.

Zumindest einer dieser Kunden soll auch der russische Energieriesen "Gazprom" sein, will man bei den "OÖNachrichten" aus nicht näher genannten Quellen erfahren haben. Genauer gesagt, soll Schelling in das Mega-Projekt "Nord Stream 2" involviert sein, das von dem gleichnamigen Unternehmen in der Schweiz gemanagt wird. Das Ziel des ambitionierten Unterfangens: Eine neue Pipeline von Russland direkt nach Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland).

(red)