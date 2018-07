Ex-Minister Doskozil braucht Stimmband-OP

Der burgenländische Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss sich noch im Juli einer Operation an den Stimmbändern unterziehen.

Doskozil, bis Ende 2017 Verteidigungsminister, leidet seit Wochen an einer angeschlagenen Stimme. "Um die Heiserkeit zu behandeln, soll nach ärztlicher Beratung die Stimme bestmöglich geschont und ein Eingriff an den Stimmbändern durchgeführt werden", heißt es in einer Stellungnahme.

Schonung, aber keine Auszeit

Doskozil habe sich den Sommer als Zeitfenster für den Eingriff ausgesucht, weil zu dieser Jahreszeit durch die Pause im Landtag und die Urlaubszeit weniger Termine stattfinden. Der Landesrat will weiterhin weiterhin Termine im Büro wahrnehmen, bis zur vollendeten Heilung seiner Stimmbänder aber öffentliche Reden und PR-Termine weitestgehend vermeiden.

"Ich werde mich die nächsten Wochen ein wenig zurücknehmen müssen, um die Stimme vollständig zu kurieren. Die Gesundheit ist das allerhöchste Gut", betont Landesrat Hans Peter Doskozil.

(red)