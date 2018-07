Hans Peter Doskozil ist nicht mehr "sprachlos"

"Habe die Operation an den Stimmbändern hinter mir und bin bereits am Weg der Besserung. Trotzdem ist für mich weiterhin Schonung angesagt, damit der Heilungsprozess gut verlaufen kann." So erklärt der burgenländische Landesrat Hans Peter Doskozil seine kurzfristige Abwesenheit aus der heimischen Politikszene. Auf Facebook bedankte sich Doskozil auch für die große Unterstützung, die ihm unterstützt hatten.

Umfrage Hatten auch Sie schon einmal Probleme mit den Stimmbändern? Nein, noch nie!

Ja, aber Operation habe ich keine gebraucht.

Ja! Ich musste sogar, ähnlich wie Herr Doskozil, an den Stimmbändern operiert werden.

Andauernde Heiserkeit machte OP notwendig

Der Grund für die Stimmband Operation Doskozils lag in wochenlanger Heiserkeit des Landesrates. Die behandelnden Ärzte rieten Doskozil schließlich zum Eingriff, ansonsten hätte eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustandes gedroht. Doskozil erbat sich einen Sommertermin für die Operation, da durch die Pause im Landtag und die Urlaubszeit die Terminlage wesentlich weniger dicht sei.

Vorerst keine öffentlichen Auftritte geplant

Noch steht für den roten Landesrat allerdings hauptsächlich Ruhe auf dem Programm. Den Sommer will Doskozil dennoch nutzen um einzelne Büro-Termine wahrzunehmen, größere öffentliche Veranstaltungen wurden aber allesamt vorerst abgesagt, bis sich die Stimme Doskozils wieder komplett erholt hat.

(mat)