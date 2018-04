Hartwig Löger 22. April 2018 17:09; Akt: 22.04.2018 17:17 Print

"Österreich international gut positioniert"

Finanzminister Hartwig Löger besucht an diesem Wochenende die Weltbank/IWF-Frühjahrstagung in Washington. Am Sonntag traf er sich mit IWF-Chefin Christine Lagarde.