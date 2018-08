Hausärzte-Masterplan: Mehr Zeit für Patienten

Das selbsternannte Ziel für die Allgemeinmedizin: Mit punktuellen Reformen sollen am Ende in Österreich mehr praktische Ärzte praktizieren.

Umfrage Gehen Sie oft zum Hausarzt? Ja, mehrmals im Jahr.

Etwa einmal im Jahr.

Nein, nur im äußersten Notfall.

Hier setzt die ÖGAM an: Bei der Ausbildung will man Praktika bei Hausärzten verankern und mehr Weiterbildung bieten, um das Interesse am Beruf zu stärken. Niedergelassenen Medizinern soll die Praxisgründung erleichtert werden. Etwa auch durch

bessere administrative oder finanzielle Unterstützung.

Die Arbeitsbedingungen der Hausärzte sollen verbessert werden, um mehr Zeit für den einzelnen Patienten zu schaffen. In der Fachwelt fordert die ÖGAM mehr Wertschätzung der Allgemeinmedizin.

