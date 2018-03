Strache fordert Kopftuch-Verbot in Kindergärten

Um Mädchen "in ihrer Entwicklung bis zum zehnten Lebensjahr" zu schützen und die Integration zu fördern, fordert Vizekanzler

und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der "Krone" am Samstag ein Kopftuchverbot in Kindergärten.

Konkret will Strache ein bundesweites Verbot in Kindergärten und Volksschulen. Es sei neben Deutsch vor der Schule ein zweiter Schritt, um "Integration sicherzustellen" sagte er zur "Krone".

Eine Verhinderung von Integration und Trennung der Kinder durch das Kopftuch spiele "dem politischen Islam in die Hände", so Strache. Man müsse schon bei jungen Kindern gegensteuern. Andernfalls dürfe man sich nicht nicht wundern, wenn man sie als Jugendliche verloren hat.

Auch in SPÖ Diskussion

Bereits Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, hatte sich für ein Kopftuchverbot an Schulen ausgesprochen.

Nach anfänglicher Aufregung hatte sie ihre Aussagen auf Facebook präzisiert: "Worum es mir in der Kopftuchfrage geht, ist, dass wir es Frauen in Wien ermöglichen, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Vor allem junge Mädchen im Kindergarten- und Volksschulalter brauchen unsere volle Unterstützung – denn wenn Kinder in diesem Alter ein Kopftuch tragen, liegt die Vermutung nahe, dass sie es nicht freiwillig tun".

