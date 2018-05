Strache wusste nichts vom Rauchverbot im Zelt

Mit dem 1. Mai ist in Österreich das Rauchverbot im Auto, wenn Minderjährige mitfahren, in Kraft getreten. Gleichzeitig ist seit dem laufenden Monat auch das Qualmen am Arbeitsplatz sowie bei Zeltfesten und in Mehrzweckhallen untersagt.

Konkret heißt es im Gesetzestext: "Das Rauchverbot gilt auch in Mehrzweckhallen bzw. Mehrzweckräumen. Miterfasst sind auch nicht ortsfeste Einrichtungen, insbesondere Festzelte." Demnach hätte sich Vizekanzler Strache bei der traditionellen 1. Mai-Kundgebung der FPÖ im Europazelt in Linz keine Zigarette anzünden dürfen – hat er aber, wie ein Video der FPÖ zeigt ("heute.at" berichtete).

Irrtum, keine Absicht

Dass sich Strache bereits am ersten Tag beim verbotenen Rauchen im Bierzelt erwischen hat lassen, machte die Runde. Jetzt meldete sich der FPÖ-Chef zu Wort und entschuldigte sich auf APA-Nachfrage. Ihm sei das Qualmverbot im Zelt nicht bewusst gewesen, eine allfällige Strafe werde er natürlich begleichen.

"Für mich war das eine FPÖ-interne Veranstaltung und mir war das allgemeine Rauchverbot im Zelt nicht bewusst. Ich halte mich sonst immer an das Rauchverbot, vor allem, wenn es in Lokalen angeschrieben ist. Ich entschuldige mich für diesen Irrtum. Eine allfällige Strafe werde ich natürlich bezahlen", so der Vizekanzler.

