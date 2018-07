"Keine Asyl-Anträge mehr in der EU"

Am Rande eines Treffens in Brüssel hat Innenminister Herbert Kickl den Asyl-Vorschlag seines Innenministeriums in Schutz genommen.

Umfrage Keine Asylanträge mehr in der EU! Was halten Sie davon? Das ist ein Schritt in die richtige Richtung

Ich halte davon überhaupt nichts

Das kann ich nicht beurteilen

Dazu möchte ich mich nicht äußern

Wie "heute.at" berichtete, will die türkis-blaue Regierung, dass Flüchtlinge, bis auf wenige Ausnahmen, keine Asylanträge mehr auf dem Territorium der EU stellen dürfen.

Dieses Modell sei ein vernünftiger Ansatz, erklärte der Innenminister gegenüber dem "Ö1-Frühjournal". Man könne deutlich sehen, wie schwierig es ist, Personen mit negativem Asyl-Bescheid wieder zurückzubringen.

"Wir beleiben dran"

"Wir bleiben auf jeden Fall dran", versicherte Herbert Kickl in dem Gespräch. Denn alles andere wäre "mehr von dem, was nachweislich gescheitert ist."

Nach den Vorstellungen der Regierung sollen Asylanträge nur noch in den "Hotspots" außerhalb der EU gestellt werden können. Und nur so viele, wie die Aufnahmeländer zulassen.

(wil)