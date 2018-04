Bis zu 840 Euro 16. April 2018 12:50; Akt: 16.04.2018 12:53 Print

Flüchtlinge sollen künftig für Asylverfahren zahlen

Innenminister Kickl will das Fremdenrecht novellieren: Ein Asylantrag in Österreich soll Flüchtlingen in Zukunft eine Stange Geld kosten, wenn sie denn welches haben.