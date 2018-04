Van der Bellen und dieser König sind best friends

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist zusammen mit seiner Frau Doris Schmidauer auf Staatsbesuch in Jordanien. Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) begleitet die Delegation, die im Haschemiten-Königreich sehr herzlich empfangen wurde. Das Highlight für Van der Bellen, der zum ersten Mal in Jordanien ist: der Besuch in der antiken Felsenstadt Petra.

Österreich und Jordanien verbinden nun beinahe 60 Jahre freundschaftlicher Verhältnisse, wie sowohl Van der Bellen aus auch König Abdullah II. bei einem gemeinsamen Mittagessen betonten. In einer kurzen Rede hieß Abdullah II. Van der Bellen auf seinem ersten Staatsbesuch willkommen und freute sich auch besonders über "unsere geschätzte Freundin, die Außenministerin".



Das gemeinsame Mittagessen. (Quelle: Youtube)

"Unsere Diskussionen sind immer sehr kurz, denn wir stimmen immer in allem überein", sagte der jordanische König sehr zufrieden. Er bedankte sich für Österreichs Unterstützung bei der Versorgung der Flüchtlinge aus dem nördlichen Nachbarland Syrien.

Van der Bellen seinerseits sprach dem Königreich seine Bewunderung für die Art und Weise aus, wie es die Herausforderungen seiner schwierigen geopolitischen Lage meistere. Ganz im Geiste der "exzellenten Beziehungen, man kann sagen der Freundschaft" zwischen Jordanien und Österreich lud Van der Bellen auch gleich König Abdullah II. und Königin Rania nach Wien ein.

Van der Bellens Highlight: Ein Besuch in Petra



Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen gab es für das Präsidentenpaar neben dem Ausflug nach Petra (die besonders den Bundespräsidenten strahlen ließ) auch eine Tour durch die jordanische Hauptstadt Amman mit zahlreichen Verkostungen und Tee.

Außenministerin Karin Kneissl wurde von ihrem jordanischen Amtskollegen in eine Konditorei von Amman eingeladen.

Nach dem Kennenlernen im Rahmen des Arbeitsmittagessens beim König u der Königin wurde zur Fortführung der Gespräche mit dem jordanischen AM @AymanHsafadi spontan eine Konditorei in Amman aufgesucht. Vielen Dank für das freundliche u nicht alltägliche Treffen! @ForeignMinistry pic.twitter.com/8NhpZmDvcG — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 19. April 2018

(red)