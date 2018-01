Hier wurden die Wanzen in Straches Büro gefunden

Zwei Wanzen wurden in Straches Büros im zweiten Stock des Palais Dietrichstein gefunden. Das ist bekannt. Aber: Entdeckt hat sie laut "Heute"-Informationen das Heeresabwehramt bei einem Check der Räumlichkeiten. Allerdings fand dieser laut "Heute"-Infos nicht vor kurzer Zeit, sondern bereits in der Nacht von 17. auf 18. Dezember statt. "Der aufgedeckte Abhörskandal ist demokratiepolitisch äußert bedenklich", so Strache.

Büro könnte schon länger verwanzt sein

Das Landesamt für Verfassungsschutz ermittelt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen gibt es keinen Kommentar zur Causa. Gesprächiger ist da Ex-Minister Drozda, der vor Strache in diesem Büro residiert hat: "Ich habe das Büro nie untersuchen lassen. Es könnte also schon länger verwanzt sein."

Über das Auftauchen der Wanzen zeigt er sich "irritiert und verwundert", ortet einen "skandalösen Vorgang". Es sei "sehr ärgerlich", dass die Untersuchung von Ministerbüros nicht Standard ist: "Nicht jeder Minister kann sich auf Spionen-Suche begeben."

Einbruch am Mittwoch

Außerdem verschaffte sich am Mittwoch gegen 19 Uhr ein Unbekannter Zutritt zum Büro. Mitarbeiter hörten mysteriöse Geräusche, sahen nach. Daraufhin flüchtete der Mann über die Notstiege.

Obwohl das Palais über ein elektronisches Sicherheitssystem verfügt, hatte er leichtes Spiel: Wegen Transportarbeiten im Palais standen die Türen längere Zeit offen. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

