Hofer färbt die ÖBB um - die Opposition tobt

Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder rückte am Freitag aus und übte massive Kritik am Vorgehen von Verkehrsminister Hofer. „Es gibt keinen sachlichen Grund dafür, dass man bewährte Kräfte vorzeitig ablöst“, so Schieder in einer Aussendung. Hofer müsse „kapieren, dass der Aufsichtsrat der ÖBB kein Verschiebebahnhof für FPÖ-Parteigänger werden darf“. Der Aufsichtsrat werde „praktisch auf jeder Position schlechter besetzt als davor“, ärgerte sich Schieder.

Auch Neos-Infrastruktursprecher Douglas Hoyos kühlte sein Mütchen am FP-Minister und sah die Personalrochaden problematisch. „Das, was die FPÖ früher kritisiert hat, macht sie nun selbst. Sie besetzt die Stellen nach dem Parteibuch und nicht nach der besten Eignung. Das ist ganz alter Stil,“ wetterte der Neos-Sprecher. In Wirklichkeit treibe nur "das Schaffen von gut bezahlten Jobs für die eigenen Leute" die Regierung an, meldete Hoyos in einer Aussendung.

FP-Schiefer statt SP-Ederer

Wie berichtet wird der FP-nahe Manager Arnold Schiefer Anfang März neuer ÖBB-Aufsichtsratspräsident und löst damit die bisherige – von der SPÖ nominierte – Präsidentin Brigitte Ederer ab. Schiefer war bisher unter anderem Vorstandssprecher der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG. Er wurde vom damaligen ÖBB-Chef Christian Kern zum Chef des Güterverkehrs befördert und ist wie Minister Hofer Mitglied einer Burschenschaft.

Weiters zählen zu den neuen Aufsichtsräten der ehemalige FPÖ-Politiker und Rechtsanwalt Norbert Gugerbauer und der Generalsekretär im Infrastrukturministerium, Andreas Reichhardt (beide Korporierte), die Wirtschaftswissenschafterin und Chefin des Hayek-Instituts, Barbara Kolm, der bisherige Aufsichtsrats-Vize und Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, der Unternehmer Karl Ochsner, die Grazer Anwältin Cattina Leitner, Ehefrau von Andritz-Chef Wolfgang Leitner, und die frühere FP-Verkehrsministerin Monika Forstinger.



