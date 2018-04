Identitären-Chef erneut in London festgenommen

Der Chef der Identitären Österreich, Martin Sellner, ist in Großbritannien nicht willkommen. Das kann man nach seiner zweiten Festnahme innerhalb eines Monats durchaus sagen.

In Stansted festgenommen

Wie bereits im März wollte Sellner zu einer Identitären-Konferenz fahren, wo er als Redner auftreten sollte. Daraus wird jedoch nichts. Wie der englische "Guardian" berichtet, wurde Sellner am Flughafen London Stansted festgenommen. Mit in der Zelle sitzt auch Abdel Bodi, Chef der ungarischen Identitären.

Zweimal innerhalb eines Monats

Es ist die zweite Verhaftung für Martin Sellner in nur einem Monat. Bereits im März wurde der 29-Jährige am Flughafen London-Luton festgehalten und an der Einreise gehindert.

Nimmt's locker

Sellner selbst scheint die Sache locker zu nehmen. Noch vor seiner Abreise hörte er, dass sein Kollege Bodi festgenommen wurde. Er wolle es trotzdem probieren, teilte er seinen Twitter-Followern in einem Video mit. Kurze Zeit später dann die Nachricht: "Sie haben mich bei der Passkontrolle gestoppt." - Versehen mit einem Zwinker-Smiley.

They stopped me at the passport control ;) — Martin Sellner (@Martin_Sellner) April 13, 2018

