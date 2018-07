Übergabe 02. Juli 2018 13:21; Akt: 02.07.2018 13:45 Print

Kickl testet kugelsichere Westen für Polizei

Innenminister Herbert Kickl hat am Montag 24.000 stich- und kugelsichere feierlich an die Polizei übergeben – und schlüpfte gleich selbst in eine.