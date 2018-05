EU verschenkt 15.000 Tickets für Bahnreisen

Im Rahmen des Programms "DiscoverEU" sollen die 18-Jährigen Europa bereisen, „um das reiche kulturelle Erbe des Kontinents zu entdecken, in Kontakt mit anderen zu treten, andere Kulturen kennenzulernen und herauszufinden, was Europa eint“, wie die EU-Kommission mitteilte.

Vom 12. bis 26. Juni kann sich auf der www.youdiscover.eu jeder bewerben, der spätestens am 1. Juli 2018 seinen 18. Geburtstag feiert.

Die Gewinner

In der ersten Runde wählt eine Jury 15.000 Gewinner aus. Diese können dann mit einem sogenannten Travel-Pass im Sommer 30 Tage lang per Zug durch vier EU-Staaten reisen. Die Ziele müssen vorab genannt werden. Reiseabschnitte mit Bus oder Fähre sind möglich. EU-Bürger können sich allein oder in Gruppen von bis zu fünf Menschen bewerben.

Im Herbst könnte eine weitere Bewerbungsrunde folgen. Laut EU-Kommission ist das Ziel, dieses Jahr mindestens 20.000 junge Europäer auf Reise zu schicken. Maximal sollen es 30.000 sein.

Die Kosten

EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc hatte die Idee eines kostenlosen Interrail-Tickets im vergangenen Oktober begrüßt, aber auch auf Schwierigkeiten verwiesen, dies für alle 18-Jährigen zu finanzieren. Wollte die EU jedem Bürger, der gerade 18 geworden ist, ein Ticket kaufen, lägen die Kosten Schätzungen zufolge bei mehr als einer Milliarde Euro. Das Projekt startet deshalb zunächst in bescheidenem Umfang - mit einem Budget von zwölf Millionen Euro. Ab 2021 soll es deutlich ausgebaut werden - mit einem Topf von bis zu 700 Millionen Euro.

Die Entstehung

Die Aktion "DiscoverEU" geht auf den Blogger Vincent-Immanuel Herr und den Wirtschaftswissenschaftler Martin Speer zurück. Die Idee der beiden Deutschen: Jedem EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schicken, um die jungen Leute mit dem Kontinent vertraut zu machen.

(GP)