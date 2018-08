Jeder elfte neue Schüler ist heuer ein Vorschüler

Im neuen Schuljahr beginnt für rund 85.000 Volksschüler der Ernst des Lebens. Die meisten Taferlklassler gibt es in Wien mit 17.486, knapp gefolgt von Niederösterreich (16.236) und Oberösterreich (15.691). Zeitgleich starten auch 8.590 Vorschüler ihre Schullaufbahn, geht aus Zahlen des Bildungsministeriums hervor. Das heißt: Deren Anteil an Schulanfängern beträgt bereits rund 9 Prozent.

Interessant: die großen Unterschiede zwischen den Ländern. Den größten Vorschüler-Anteil gibt es mit 19,82 Prozent in Salzburg. In Vorarlberg beträgt er 16,88 Prozent, in Wien 13,47 Prozent.

Krasse Gegenpole: die Steiermark mit 0,62 Prozent (!) und das Burgenland mit 1,48 Prozent. Ungefähr im Schnitt liegen Oberösterreich (8,9 Prozent) und Tirol (8,23 Prozent). Im Ministerium erklärt man die Unterschiede damit, dass die Schulreifekriterien bisher nicht einheitlich überprüft wurden. Ab Herbst gelten österreichweit dieselben Kriterien.

(bob)