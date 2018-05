Jedes 4. Schulkind spricht im Alltag nicht Deutsch

Nach Bezirken findet sich der höchste Anteil an Schulkindern mit nichtdeutscher Umgangssprache in Wien-Favoriten: Es sind 69,4 Prozent, erhob die Agenda Austria. Zum Vergleich: Im bürgerlichen Wien-Hietzing sind es 28,3 Prozent.



In Oberösterreich liegt der Schnitt bei 20,4 Prozent: Auch hier spricht aber in den Ballungsräumen rund jeder dritte Schüler nicht deutsch (Linz 28,1 %, Wels 33,9 %). In Niederösterreich liegt der Anteil bei 16,5 Prozent. In St. Pölten sind es 20,5 %, in Wiener Neustadt 26,7 %.

Deutschklassen beschlossen

Die türkis-blaue Regierung hat gestern die neuen Deutschförderklassen beschlossen. In ihnen sollen Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen zeitlich begrenzt intensiv unterrichtet werden. Geplanter Start ist im Herbst.

Kritik von der Opposition

Die Opposition übte Kritik: Neos-Mandatarin Gamon nannte die Deutschklassen einen „Marketing-Schmäh“. SP-Bildungssprecherin Hammerschmid kritisierte, dass im Gegenzug Integrationsmittel gekürzt würden. Holzinger von der Liste Pilz hat Zweifel, wenn „ein starres Modell über alle Schultypen gestülpt wird.“

(uha)