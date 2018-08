GB-Außenminister Hunt in Wien: Brexit ist Realität

Weder die britische Regierung noch die Bevölkerung würden weitere Brexit-Verhandlungen gut heißen, meinte Hunt bei seinem heutigen Treffen mit Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in Wien. "Wir bereiten uns auf einen No-deal vor, es gibt ein wirkliches Risiko einer Scheidung in Unfrieden", so der Nachfolger von Boris Johnson.

Umfrage Ihre Meinung zum Brexit? Gut so. Die Bevölkerung hat eindeutig entschieden.

Das werden die Briten noch bereuen.

Ist mir egal.

Das Land sei, genauso wie Österreich, sehr stolz auf seine Demokratie und die Entscheidungen, die getroffen werden. "Ich glaube, dass die Menschen über jegliches Hinausschieben des Austrittsdatums besorgt sein würden", so Hunt. Die Entscheidung sei von der Bevölkerung getroffen worden und es "ist eine Realität, dass wir (die EU) verlassen".

Hunt lobte zudem die britisch-österreichischen Beziehungen. Großbritannien wolle auch künftig eine gute Partnerschaft mit der Europäischen Union führen, betonte Hunt.

"Wir bereiten uns selbstverständlich auf die verschiedensten Szenarien vor", ließ Kneissl daraufhin wissen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)