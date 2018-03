Jetzt kommt Hofers erste Tempo 140-Teststrecke

Wie die Presse berichtete konkretisierte Verkehrsminister Norbert Hofer jetzt seine Pläne rund um das neue Tempolimit 140 bei Schönwetter und entsprechendem Verkehr. Noch in diesem Jahr soll eine "Teststrecke" auf der Westautobahn eingerichtet werden, wo genau ließ Hofer allerdings in einem Hintergrundgespräch noch offen. In den Medien wurden zuletzt hauptsächlich zwei mögliche Strecken in der Nähe von Sattelt (OÖ) diskutiert: Vor allem der A1-Abschnitt zwischen Allhaming und Voralpenkreuz, sowie die Strecke Voralpenkreuz-Eberstallzell werden momentan als wahrscheinliche Teststrecken medial kolportiert.

Hofer: "Möchte schauen, wie sich das auswirkt."

Auf der geplanten Teststrecke will der Verkehrsminister dann über den Zeitraum von einem Jahr ganz genau beobachten, wie sich das neue Tempolimit auf den Verkehr auswirkt. Das primäre Ziel Hofes: Der Verkehr müsse flüssiger gestaltet werden, die wahre Bedrohung für die Umwelt ergebe sich nämlich aus dem Beschleunigen und Bremsen von Kraftfahrzeugen. Außerdem habe man sich die geplante Teststrecke bereits angesehen und festgestellt, dass dort ohnehin schon längst 140 km/h oder mehr gefahren werde. Einem Tempolimit 160 erteilte Hofer übrigens in dem Gespräch vorerst einmal mehr eine Absage.

