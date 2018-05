Jetzt reagiert auch Kanzler Kurz auf Köhlmeier-Rede

"Es hat auch damals schon Menschen gegeben, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben" war ein zentraler Satz Köhlmeiers bei der Rede zum Gedenken an die Opfer der Nazis im Parlament. Damit zielte Köhlmeier auch auf ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, der in der Vergangenheit nicht müde wurde, an der Schließung der Balkanroute im Zuge der Flüchtlingswelle zentral mitgewirkt zu haben.

Umfrage Was sagen Sie zur Rede von Köhlmeier? Als Schriftsteller ist es wichtig, dass zu sagen, was man denkt - egal, wie sehr man Poitiker vor den Kopf stößt.

Grandios! Er hat das über die FPÖ ausgesprochen, was viele Österreicher denken.

Die Rede war nicht adäquat und unwürdig.

Viel Lob und Kritik



Nach der Rede bekam Köhlmeier von Beobachtern und Angehörigen der Opfer von Nazis sowie aus der Bevölkerung viel Zuspruch. Heftige Kritik setzte es aber von den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ. Gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" nimmt nun Bundeskanzler Kurz erstmals Stellung zu der vielbeachteten Rede.

"Es ist notwendig, sich mit Antisemitismus in unserem Land auseinanderzusetzen, noch immer vorhandenen, aber auch neu importierten Antisemitismus anzuprangern", wird Kurz zitiert. Es sei auch nötig, Bemühungen aller, die gegen Antisemitismus auch in den eigenen Parteien ankämpfen, anzuerkennen. Es braucht also sowohl das Anprangern als auch das Anerkennen, sonst ist das einseitig".

"Mehr als nur zurückhaltend sein"

Den Fluchtrouten-Satz will Kurz allerdings nicht gelten lassen. Kurz halte es "für verfehlt, die Schließung der Westbalkanroute mit den Verbrechen der NS-Zeit zu vergleichen. Das weise ich auf das Schärfste zurück. Die Aussage, dass es auch damals Menschen gegeben hat, die Fluchtrouten geschlossen haben, zielt eindeutig auf Nazis und Nazi-Kollaborateure ab." Mit der Schließung der Balkanroute habe man vielmehr die "illegale Migration nach Mitteleuropa gestoppt".

"Die NS-Verbrechen sind die schlimmsten Verbrechen, die wir jemals erlebt haben. Gerade als Österreicher oder Deutscher – mit unserer historischen Verantwortung – sollte man hier mit Vergleichen mehr als nur zurückhaltend sein", so Kurz weiter.

