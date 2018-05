Bundesheer sucht dringend neue Piloten

Beim Bundesheer sorgt man sich momentan über die Personalsituation bei den Heerespiloten. Noch könne man allen Aufgaben nachkommen, aber die zur Zeit im Dienst stehenden Piloten würden immer mehr an ihre Grenzen stoßen, erklärte der Chef der österreichischen Luftstreitkräfte, Oberst Bauer, gegenüber dem ORF-Niederösterreich. Bei den heimischen Streitkräften befürchtet man allerdings aufgrund anstehender Pensionierungen eine weitere Verschärfung der Personalknappheit.

Auch die Tatsache, dass in den letzten Jahren immer wieder Militärpiloten aus dem aktiven Dienst ausgeschieden seien, weil ihnen die erforderlichen Flugstunden nicht mehr angeboten werden konnten, habe zur aktuellen Personalkrise beigetragen. Zumindest im letzten Punkt konnte allerdings, laut Oberst Bauer, unter Neo-Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) Abhilfe geschaffen werden. Das neue, etwas höhere Heeresbudget erlaube es jetzt endlich ausreichende Flugstunden für alle Piloten-Azubis bereitzustellen.

Rekordverdächtige Bewerberzahlen, aber nur wenige sind auch Fliegertauglich

An mangelndem Interesse am Beruf des Bundesheerpiloten scheitert es nicht. "Im Vorjahr hat es 400 Bewerber und Bewerberinnen gegeben. Heuer waren es bereits in den ersten zwei Monaten 310“, so Oberst Bauer.

Problematisch sei allerdings die Tatsache, dass kaum ein Bewerber die strengen Auswahlverfahren überstehen würde. Aktuell werden in ganz Österreich nur zehn Militärpiloten ausgebildet (darunter eine Frau), aber auch bei diesen Piloten in Ausbildung ist noch nicht fix, dass diese auch einmal tatsächlich Heerespiloten werden dürfen.

Denn auf die extrem anspruchsvollen Eignungstest zu Beginn der Ausbildung folgen später noch weitere Flugeignungsprüfungen, bei der noch einmal viele Bewerber ausscheiden.