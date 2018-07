Kaiser: Kurz und Strache "Neymars der Innenpolitik"

Für den Kärntner Landeshauptmann und stellvertretenden SPÖ-Bundesparteivorsitzenden ist die neuerliche Diskussion über ein Kopftuchverbot an Kindegärten und Schulen lediglich ein durchschaubares Ablenkungsmanöver. Vor über einem Jahr sei bereits schon einmal eine Kopftuch-Diskussion losgetreten worden und das, obwohl die Thematik in den meisten Bundesländern gar "kein Thema sei", so Kaiser. Diese Diskussion sei dann aber im Sande verlaufen, worin Peter Kaiser keinen Zufall erkennen mag: "Trotzdem wurde das von Kurz und Strache bis jetzt noch immer nicht gelöst, wohl auch, weil sie mit diesem Thema weiter Emotionen schüren und Instinkte bedienen wollen, um von viel drängenderen Fragen und von ihren diversen unsozialen Maßnahmen abzulenken“. Als Beispiele für diese "unsozialen Maßnahmen" nennt Kaiser etwa die jetzt fixierte Arbeitszeitflexibilisierung und den "ungerechten" Familienbonus.

Umfrage Kurz und Strache als "Neymars der Innenpolitik": Lustiger Vergleich oder Grenzüberschreitung? Ich finde das lustig/richtig! Politiker müssen sich auch scharfe Kritik gefallen lassen.

Ich finde das peinlich/falsch! Hier wurden meiner Meinung nach schon Anstands-Grenzen überschritten.

Keine Ahnung!

Die Inspirationsquelle für Peter Kaisers gewagten Vergleich: Der brasilianische Fußballstar Neymar da Silva Santos Júnior. (Bild: picturedesk.com/APA) Die Inspirationsquelle für Peter Kaisers gewagten Vergleich: Der brasilianische Fußballstar Neymar da Silva Santos Júnior. (Bild: picturedesk.com/APA)

"Anti-Ausländer-Schwalben" als Ablenkungsmanöver

Für Kaiser sind Kanzler Kurz und Vize Strache damit endgültig zu den "Neymars der Innenpolitik" geworden. So viele Purzelbäume und Phantom-Verletzungen wie Kurz und Strache könne nicht einmal der brasilianische Fußballstar bei einer Weltmeisterschaft vortäuschen, erklärt Kaiser den ungewöhnlichen Vergleich. Für den Kärntner Landeshauptmann haben die politischen "Schwalben" durchaus System. "Immer wenn Sie (die Regierung, Anm.) ins Stolpern geraten soll eine 'Anti-Ausländer-Schwalbe' davon ablenken." Das Kopftuch solle sich nicht zu einem politisch motivierten Sommerloch-Thema entwickeln, gibt Kaiser zu bedenken, außerdem hätten Österreich Lehrer, Schüler und Eltern "in Wahrheit sowieso ganz andere Sorgen".





(mat)