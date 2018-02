Kampusch vs. Kickl: "Halte nichts von Pferdestaffel"

Guten Morgen,also ich halte nichts von einer berittenen Polizei.Was meint ihr? — Natascha Kampusch (@nkampusch) February 19, 2018

Umfrage Was halten Sie von Innenminister Kickl´s Plänen für eine berittene Polizeistaffel? Sinnlos und vielleicht auch schlecht für die Pferde! Ich stimme in dem Punkt mit Frau Kampusch überein.

Super! Eine berittene Polizeieinheit könnte endlich für mehr Sicherheit beispielsweise bei Demonstrationen sorgen.

Keine Ahnung! Mit so etwas beschäftige ich mich nicht wirklich.

Diesen Tweet finden manche zum Wiehern, andere bäumen sich auf. Das Posting richtet sich gegen die von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geplante Polizei-Reiterstaffel und wirft die Fragen auf, ob eine solche Staffel in Österreich überhaupt sinnvoll sei. Viele Twitter-User stimmen in der Frage mit Natascha Kampusch überein und sorgen sich um das Wohl der Tiere. Ein Kommentator befürchtet sogar, dass die Tiere wohl nur bei Demonstrationen zum Einsatz kommen würden und so schnell "verstört" werden würden.

Was ist ihre Meinung zu der geplanten Polizei-Pferdestaffel von Innenminister Herbert Kickl? Die angefügte Umfrage bietet ihnen die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun und sie zeigt ihnen wie andere "Heute.at" Leser in der Causa denken.



