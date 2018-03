Kanzler Kurz fordert "volle Härte des Gesetzes"

Einen Tag nach den zwei blutigen Messerattacken mit vier zum Teil lebensgefährlich Verletzten in Wien hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu Wort gemeldet.

In einer Stellungnahme auf den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook forderte der Kanzler die "volle Härte des Gesetzes" für den mutmaßlichen Messerstecher von der Praterstraße. "Die Bürger müssen sich wieder sicher fühlen können", so der Kanzler.



Ich wünsche d Opfern d gestr. #Messerattacken in #Wien baldige Genesung. Solche Vorfälle sind unerträglich u dürfen keinesfalls toleriert werden. Die Bürger müssen sich sicher fühlen können-geg d festgenommenen Täter aus Afghanistan ist mit voller Härte d Gesetzes vorzugehen!1/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 8. März 2018

Klar ist, dass in d vergangenen Jahren in d Migrations-u Asylpolitik viele Fehler gemacht wurden. Unbegrenzte #Migration ist die Ursache f viele Probleme, mit denen wir derzeit konfrontiert sind. Die neue #Bundesregierung will daher diese Fehler der vergangenen Jahre beheben. 2/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 8. März 2018

#Sicherheit in #Österreich hat absoluten Vorrang. Erster Schritt war der Beschluss zur massiven Aufstockung der Polizeiplanstellen. Und wir werden weiterhin entschlossen für einen #Systemwechsel in der europäischen #Migrationspolitik eintreten! 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 8. März 2018

Da es sich bei dem Verdächtigen um einen 23-jährigen Afghanen handelt, sieht Kurz Fehler in der "Migrations- und Asylpolitik" der vergangenen Jahre auch einen Grund für gegenwärtige Entwicklungen. "Unbegrenzte Migration ist die Ursache für viele Probleme", so der Kanzler.Der Afghane war am späten Mittwochabend festgenommen worden und hat inzwischen gestanden, sowohl die Messerattacke auf eine dreiköpfige Familie in der Praterstraße als auch jene auf einen jungen Tschetschenen wenig später am Praterstern verübt zu haben.

Als Motiv für die Bluttat, nach der eines der Opfer immer noch in Lebensgefahr schwebt, nannte der mutmaßliche Täter laut ersten Polizeiinformationen "Hass und Unzufriedenheit mit seinem Leben". Ein politisches oder islamistisches Motiv liegt demnach nicht vor.

(red)