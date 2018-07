Kanzler Kurz steigt auf... den Grazer Hausberg

"Bergauf, Österreich!" heißt die Sommertour des Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP). Das ist durchaus wörtlich zu nehmen: In Wanderungen in ganz Österreich will der Kanzler seinen Fans und Wählern ganz nah sein.

Beim Auftakt am Samstag erklomm Kurz zusammen mit rund 2.500 Anhängern, Fans und Parteifunktionären den Stöckl bei St. Radegund, den Grazer Hausberg.

Lösung in Sachen Kinderbetreuung?

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) leistete Kurz dabei Gesellschaft. Schützenhöfer deutete am Rande der Veranstaltung gegenüber der APA auch eine mögliche Lösung in Sachen Kinderbetreuung an: "Er sagte mir, er wird mit den Landeshauptleuten reden. Es geht um 30 Millionen Euro. Ich will den Gesprächen nicht vorgreifen, aber es gibt Bewegung."

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) ließ sich ebenfalls nicht in die Karten blicken und meinte auf APA-Nachfrage: "Wir werden uns mit den Ländern finden."

SPÖ-Gemeindevertreter erzürnt

Die SPÖ-Gemeindenvertreter fordern unterdessen, dass der Bund weiter 140 Millionen für die Kinderbetreuung zuschießt und nicht 30 Millionen weniger wie im jüngst vorgelegten Entwurf für eine neue 15a-Vereinbarung.

Die Anforderungen an den Ausbau der Kleinkindbetreuung und die flexibleren Öffnungszeiten stiegen und gleichzeitig würden die Mittel stark zusammengekürzt, ärgert man sich in einer Aussendung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)