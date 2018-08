Video: Putin tanzt mit Kneissl, spricht Deutsch

Nicht nur österreichische Medien rissen sich um den Besuch von Wladimir Putin bei Karin Kneissls Hochzeit am Samstag. Auch das russische Fernsehen war vor Ort und berichtete über den hohen Besuch.

"Russia Today" hat ein Video veröffentlicht, das die Visite des Kreml-Chefs in der Südsteiermark näher beleuchtet. Putin kam am frühen Nachmittag an, wohnte der Trauungszeremonie bei und tanzte mit der Braut, die sogar auf die Knie fiel.

Von langer Dauer war das Vergnügen nicht. Putin gab eine kleine Ansprache (auf Deutsch), unterschrieb noch auf dem weißen VW-Käfer des Brautpaares und machte sich auf den Weg nach Deutschland, wo er später Bundeskanzlerin Angela Merkel traf. Sein Hochzeitsgeschenk, die singenden Don Kosaken, blieben und feierten mit der Hochzeitsgesellschaft.

Arbeitsgespräch

Während des Kurzbesuchs soll sogar Zeit für ein Arbeitsgespräch gewesen sein. Putin, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Kneissl und Entourage sollen sich für einige Minuten zurückgezogen und über die aktuelle politische Lage gesprochen haben.

Das Verhältnis EU-Russland, die Energiepolitik sowie die Krisenherde Ukraine und Syrien seien außerdem besprochen worden, während Kurz den russischen Staatschef zum Flughafen in dessen Limousine begleitet hat. Auf der Hochzeitsfeier selbst soll Putin aber keine politischen Gespräche geführt haben.

Hier können Sie die Geschehnisse von der Hochzeitsfeier im Ticker nachlesen:



