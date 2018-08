Ministerin heiratet nun an einem anderen Ort

Die parteilose Außenministerin Karin Kneissl wird nun doch nicht auf Schloss Gamlitz in der Steiermark heiraten. Eigentlich hatte sie ihren langjährigen Lebensgefährten Wolfgang Meilinger am 18. August im Hof des Schlosses ehelichen wollen. Doch nachdem sie aus Medienberichten erfuhr, dass ein anderes Brautpaar fast zeitgleich dort heiraten wollte, entschied sie sich um.

Ein Grazer Brautpaar hätte trotz mehr als einjähriger Reservierung umdisponieren müssen und auf eine Feier im Hof des Schlosses verzichten müssen, wie die "Kleine Zeitung" am Mittwoch berichtete.

"Keine Bevorzugung"

Sowohl die Schloss-Pächterin als auch der Bürgermeister dementierten, dass die Außenministerin, deren Hochzeitspläne erst im Mai bekannt wurden, bevorzugt worden sei. Es habe schlicht Terminkollisionen gegeben, weil an dem besagten Tag im Ort acht Trauungen stattfinden und die vier Standesbeamten in Beschlag nehmen.

Ministerin verlegt Hochzeit

Kneissl verzichtete nun dennoch auf Schloss Gamlitz als Ort ihrer Hochzeit, um einen schlechten Nachgeschmack für andere Hochzeitspaare zu vermeiden. Die Außenministerin wird jedoch auf jeden Fall in der Steiermark heiraten, teilte sie per Aussendung mit. "Die Steiermark hat glücklicherweise viele stimmungsvolle Orte, um den schönsten Tag im Leben feiern zu können", so Kneissl.

