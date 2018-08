Putin, Kernöl und viel Polizei bei Kneissl-Heirat

Polizei und Cobra beschützen am Samstag die Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl, denn prominenter Besuch hat sich in der Südsteiermark angekündigt. Zuletzt war Russlands Präsident im Juni auf offiziellem Staatsbesuch im Land. Die Kosten betrugen 423.000 Euro, ergab die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der SPÖ. Es waren 901 Polizisten und 608 Soldaten im Einsatz.

"Auch dieses Mal werden wieder Hunderte Polizeibeamte im Einsatz sein", sagt Chefinspektor Fritz Grundnig zu "Heute". Unterstützt werden die Beamten von der Spezialeinheit Cobra. Die Kosten muss der österreichische Steuerzahler tragen. Putin kommt übrigens auch mit eigenem Sicherheitspersonal, das von Russland bezahlt wird.

Am Flughafen Graz ist den ganzen Tag über mit verstärkten Sicherheitskontrollen zu rechnen. Die Polizei empfiehlt, eine zusätzliche Zeitreserve von rund einer Stunde mit einzuplanen. Im gesamten südsteirischen Raum ist außerdem mit kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Von Gamlitz zum Heurigen

"Heute" erfuhr, wie der „schönste Tag im Leben“ von Außenministerin Karin Kneissl (53) und Wolfgang Meilinger (54) ablaufen wird: Die Hochzeitsgesellschaft findet sich um 13 Uhr in Gamlitz (Südsteiermark) ein. Von dort fährt das Paar zum Trauungsort, dem Gasthof "Tscheppe". Die Gäste folgen im Bummelzug. Die standesamtliche Hochzeit findet bei "Tscheppe" statt, eine der drei Standesbeamtinnen von Gamlitz traut das Paar. Russlands Präsident Putin wird erst hier zur Gesellschaft stoßen und etwa zwei Stunden bleiben. Von der Regierung sind Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und die Minister Norbert Hofer (FPÖ) und Mario Kunasek (FPÖ) dabei.

Kernöl und Don Kosaken

"Heute" erreichte den Zwei-Haubenkoch und "Tscheppe"- Pächter Heinz Preschan am Telefon: "Natürlich freue ich mich, bei so einem Staatsakt dabei zu sein. Ganz klar, das ist etwas Besonderes." Was wird denn dieser besonderen, über 100-köpfigen Tischgesellschaft kredenzt? "Also, unser berühmtes Backhenderl nicht. Es wird auf alle Fälle ein typisch steirisches Menü mit viel Kren und Kernöl geben, aber im modernen Kleid." Wladimir Putin ist zum Essen angemeldet (ohne Vorkoster, keine Sonderwünsche). Ihm und dem Brautpaar zu Ehren sollen auch 50 Don Kosaken ein Ständchen singen.

"Kneissl soll zurücktreten"

Putins Besuch sorgt für scharfe Kritik aus der Ukraine: "Von nun an kann Österreich kein Vermittler mehr sein", heißt es von Hanna Hopko, Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses in Kiew. Der grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon forderte gar den Rücktritt von Karin Kneissl: "Ein Despot ist nie privat", so Reimon. Die Außenministerin solle, "um diesen Schaden von Österreich abzuwenden, sofort zurücktreten".

Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder kritisierte das Vermischen von Privatangelegenheiten mit offiziellen Agenden der Republik Österreich. "Zu ihrer bevorstehenden Hochzeit wünsche ich ihr wirklich alles Gute - aber ich hätte mir im Interesse des Landes auch gewünscht, dass sie die leider schon eingetretenen internationalen Irritationen, die sie durch die Einladung des russischen Präsidenten Putin verursacht hat, vermieden hätte", so Schieder in einer Aussendung am Freitag.

FPÖ-Klubchef Johann Gudenus feuerte zurück: "Es ist ja wohl an Überheblichkeit nicht mehr zu überbieten, wenn Schieder meint er könne sich nun schon anmaßen sich in die Hochzeitseinladungen von Privatpersonen einzumischen und daraus eine Staatskrise zu kreieren." Scherzhaft stellte Gudenus auch die Frage, ob sich Schieder " ein neues Standbein als Wedding Planner" aufbauen wolle.

