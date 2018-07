Kern will Volksabstimmung zu 12-Stunden-Tag

Die SPÖ will eine Volksabstimmung über den 12-Stunden-Tag. "Wenn die Bundesregierung so sicher ist, 12-Stundentag und 60-Stundenwoche zu wollen, dann werden wir am Donnerstag einen Antrag auf Volksabstimmung einbringen", sagte der Partei- und Klubchef der SPÖ, Christian Kern, am Montagabend im ZIB-Interview.

Umfrage 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche: Gute Idee oder Alptraum für Arbeitnehmer? Sehr schlechte Idee.

Ich weiß noch nicht, es kommt auf die praktische Umsetzung an.

Finde ich super, dann habe ich als Arbeitnehmer endlich mehr Flexibilität.

Gefällt mir als Arbeitgeber super.

Ein solches war zuvor schon von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser ins Gespräch gebracht worden.

Sollte der Antrag für eine Volksabstimmung im Nationalrat – erwartbar – an der Regierung scheitern, will Kern über ein entsprechendes Volksbegehren nachdenken, kündigte er an.

(red)