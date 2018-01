Kickl erteilt Rasern mit Radar-Plan einen Freibrief

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) teilt in einer Aussendung mit, dass in Österreich 2017 mehr als 400 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet wurden. Damit gibt es hierzulande fast doppelt so viele Verkehrstote wie in der Schweiz, wo mehr als 200 Todesopfer zu beklagen waren.

Umfrage "Zielgerichtetere Kontrollen": Fühlen Sie sich durch Polizisten Radar-Pistolen schikaniert? Ja, die stehen oft wirklich an unnötigen und "gemeinen" Stellen.

Nein, die meisten Kontrollen machen durchaus Sinn.

Betrifft mich nicht, ich fahre NIE zu schnell.

Ist mir egal, ich fahre nie Auto.

VCÖ: Bilanz Verkehrstote in Österreich

Jahr 2017: 413 Verkehrstote (vorläufige Daten vor 30 Tage-Frist)

Jahr 2016: 432 Verkehrstote (endgültige Daten)

Jahr.2015: 475 Verkehrstote

Jahr 2014: 430 Verkehrstote

Jahr 2013: 455 Verkehrstote

Jahr 2012: 531 Verkehrstote

Jahr 2011: 523 Verkehrstote

Jahr 2010: 552 Verkehrstote

Jahr 2009: 633Verkehrstote

Jahr 2008: 679 Verkehrstote

Jahr 2007: 691Verkehrstote

Jahr 2006: 730 Verkehrstote

Quelle: BMI, VCÖ 2018

Den Grund sieht VCÖ-Sprecher Christian Gratzer u.a. in den verschärften Verkehrssicherheitsmaßnahmen der Schweizer. "Die Schweiz geht konsequenter gegen Schnellfahren vor. Es gibt beim Überschreiten von Tempolimits de facto keine Toleranz und wer 20 km/h zu schnell fährt, zahlt umgerechnet mehr als 150 Euro, das ist fünfmal so hoch wie in Österreich. Auf Autobahnen gilt Tempo 120, auf vielen Freilandstraßen Tempo 80."

Freibrief für Raser

In Österreich würde jeder vierte tödliche Verkehrsunfall von Rasern verursacht werden. Deshalb kritisiert der VCÖ auch das von Herbert Kickl (FP) angekündigte Vorhaben, Radarkontrollen künftig stark einschränken zu wollen. Gratzer erklärt dem "Standard", dass die geplanten Änderungen "Risikolenker als Freibrief sehen, um auf bestimmten Strecken schneller zu fahren." Geht es nach dem neuen Innenminister, sollen sich Beamte mit Radar-Pistolen in Zukunft gut sichtbar aufstellen. Bremsen Lenker rechtzeitig ab, haben sie auch mit keinen Konsequenzen zu rechnen.

>>> Lesen Sie hier: Wer rechtzeitig abbremst, kommt nochmal davon

Dass sich die Radarkontrollen auf Kindergärten und Schulen, wo sich laut Kickl die größten Gefahren durch Raser ergeben würden, beschränken sollen, ist laut Gratzer keine Lösung. Immerhin würden Kinder auch auf dem Weg dorthin gefährdet sein. Außerdem passieren "80 Prozent der Verkehrsunfälle, in die Kinder verwickelt sind, gar nicht auf dem Schulweg."

Wie "heute.at" ausführlich berichtete, ließ der neue FP-Innenminister Herbert Kickl am Montag mit einem Vorhaben aufhorchen, das viele Autofahrer freut. Er will der Polizei die Anweisung erteilen, nur noch dort mit Radar-Pistolen zu kontrollieren, wo die Verkehrssicherheit gefährdet ist, etwa vor Schulen und Kindergärten. Generell fordert Kickl ein "Aus für schikanöse Radar-Kontrollen", etwa solche, wo sich Beamte hinter Hecken auf geraden Strecken "verstecken".

Herbert Kickl

(red)