Kinder-Kopftuchverbot soll im Eilverfahren kommen

Um Mädchen "in ihrer Entwicklung bis zum zehnten Lebensjahr" zu schützen und die Integration zu fördern, forderte Vizekanzler

und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache jüngst ein Kopftuchverbot in Kindergärten. Konkret will Strache ein bundesweites Verbot in Kindergärten und Volksschulen. Es sei neben Deutsch vor der Schule ein zweiter Schritt, um "Integration sicherzustellen."

Umfrage Kopftuchverbot in Schulen - ja oder nein? Ja!

Nein!

Ist mir völlig gleichgültig.

Neu ist die Forderung nicht, schon weit früher hatte sich etwa die neue Wiener Landesparteisekretärin Barbara Nowak (SPÖ) für ein solches Verbot ausgesprochen. Nun schaltet sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein und will offenbar das Kopftuchverbot im Eiltempo "durchdrücken". Noch am Mittwoch soll die Ausarbeitung eines solchen Gesetzes im Miniterrat beauftragt werden.

SPÖ oder NEOS nötig

Man wolle jeder Entwicklung von Parallelgesellschaften entgegentreten, so Kurz zu "Ö3": "Wir wollen, dass alle Mädchen in Österreich die gleichen Entwicklungschancen haben." Gelten soll das Verbot dann für alle Kinder bis zehn Jahre.

Dass es auch in der SPÖ Stimmen dafür gibt, kommt Kurz gelegen, schließlich braucht es für die Umsetzung eine Verfassungsmehrheit. Türkis-Blau müsste also entweder die SPÖ oder die NEOS für das Vorhaben gewinnen. Einzig: innerhalb der SPÖ ist man beim Thema uneins.

(red)