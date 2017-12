Kitzmüller (FP) zu Foto mit Küssel: "Bin nicht ich"

Die Dritte Präsidentin des Nationalrates und freiheitliche Familien- und Vertriebenensprecherin, Anneliese Kitzmüller, stellt klar, dass die am Freitag publizierten Fotos mit Gottfried Küssel nichts mit ihrer Person zu tun haben.

"Ich verwahre mich gegen diese Unterstellungen und die mediale Hetze", so Kitzmüller, "die in den Printmedien und sozialen Medien publizierten Beiträge wurden gesammelt und gesichert und werden ein gerichtliches Nachspiel haben."

Die SPÖ kündigte dazu eine parlamentarische Anfrage an.

Klagen angekündigt

Kitzmüllers Sprecher Konrad Belakowitsch dementiert: „Das ist nicht Kitzmüller auf dem Foto.“ Weiters kündigte der Sprecher an, man behalte sich rechtliche Schritte gegen Personen vor, die diese Behauptung aufstellen. Die Neo-Präsidentin kündigte Klagen im Zusammenhang mit dem Foto an: „Die in den Printmedien und sozialen Medien publizierten Beiträge wurden gesammelt und gesichert und werden ein gerichtliches Nachspiel haben“, erklärte Kitzmüller.

(red)