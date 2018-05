Klimagipfel: Aktivisten stören Kurz-Rede

Trotz enormer Sicherheitsvorkehrungen gelang es mehreren Demonstranten Mittwochvormittag beim Klimagipfel in Wien, die Bühne zu stürmen - ausgerechnet während der Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Eine Aktivistin enterte das Rednerpult, während ihre Kollegen ein Transparent entrollten, auf dem der österreichischen Regierung vorgeworfen wird, beim Klimaschutz säumig zu sein.

Nach einer kurzen Unterbrechung wurde die Veranstaltung fortgesetzt, nach Kurz sprachen Arnold Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

