Kneissl nach Kreislauf-Kollaps wieder wohlauf

Kneissl hatte am späten Sonntagnachmittag bei einem Kamingespräch im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach einen "kleinen Schwächeanfall" erlitten, wie ein Sprecher bestätigte. Sie sei kurz ohnmächtig geworden, hätte aber den alarmierten Notarzthubschrauber nicht in Anspruch nehmen wollen. "Sie erholt sich bereits in ihrem Hotelzimmer und ist wohlauf", hieß es am Sonntag aus ihrem Ministerium.

Am nächsten Morgen war die frischvermählte Politikerin wieder auf den Beinen und traf sich mit der chinesischen Delegation

zu einem Arbeitsfrühstück zu außen- und wirtschaftspolitischen Themen sowie internationalen Handelsfragen. Um auch alle Zweifel in den Wind zu streuen, veröffentlichte Kneissl auf ihrem Twitter-Account ein Foto dazu.

Ab 10 Uhr wurde die Außenministerin als Sprecherin zum Thema "Kultur und Identität: Wie viel Anpassung brauch Integration" erwartet. Ab 14.30 Uhr sollte sie zudem über "Globale Machtverschiebungen: Folgen für Europa und Asien" referieren.

