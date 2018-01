Buwog-Kronzeuge klagt Grasser-Anwalt

Wie die "Kronen Zeitung" am Freitag berichtet, hat ein Kronzeuge im Buwog-Prozess eine Ehrenbeleidigungsklage gegen Manfred Ainedter eingebracht, der den Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser vor Gericht vertritt.

Umfrage Glauben Sie an die Unschuld der im Buwog-Prozess Angeklagten? Ja

Nein

Ich weiß nicht

Nur teilweise

Der Kläger ist ein Zeuge im Prozess, der im Jahr 2000 als Kabinettschef im Infrastrukturministerium tätig war. Ainedter hatte den Zeugen der Lüge bezichtigt.

Dabei erhielt Ainedter bereits eine Anzeige wegen einem Gespräch mit Schöffen. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Skizze wird bestritten

Laut dem Zeugen hatte ihm Peter Hochegger mit einer Skizze erklärt, wie er und andere beabsichtigten, mit Privatisierungen Geld verdienen zu wollen. Grasser und Hochegger, der sich in anderen Anklagepunkten schuldig bekennt, streiten diese Vorwürfe ab.

Verteidiger Ainedter hatte die Angaben zur Skizze in einem Interview mit dem Radiosender Ö1 am 14. Dezember 2017 als Lüge bezeichnet. Die Folge: Eine Klage, weil diese Äußerungen das Potenzial haben, kreditschädigend zu sein. Laut "Krone" will Ainedter dem Verfahren "mit Ruhe und Gelassenheit" entgegensehen und weigert sich, die Behauptungen zurückzunehmen.

Der Buwog-Prozess

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger und der Immobilienmakler Ernst Karl Plech müssen sich (neben anderen) vor Gericht in der Causa Buwog und Terminal Tower verantworten. Grassers Freunde sollen sich durch den Verkauf der Bundeswohnungen an das "Österreich-Konsortium" bereichert haben. Die Rolle Grassers (Hat er auch Geld erhalten? Hat er den entscheidende Tipp weitergesagt?) wird das Gerichtsverfahren klären. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

(lu)