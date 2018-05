Kurz: "So richtig laut werde ich eigentlich nie"

Eigentlich beginnt der Sommer am 21. Juni. Um der Fußball-WM auszuweichen, startete Puls 4 seine Sommergespräche bereits knapp ein Monat früher. Erster Gast: Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Umfrage Wie hat sich Sebastian Kurz geschlagen? Sehr gut!

Naja, sehr schwammig.

Ziemlich schlecht.

Ich habe es nicht gesehen.

Die besten Sager:

1 Jahr VP-Chef "Das Jahr ist recht schnell verflogen. Aber es ist so viel passiert, dass es durchaus auch ein langes Jahr war."

"Geilomobil" "Das war die erste Kampagne, die richtig schiefgegangen ist. Aber es gibt größere Jugendsünden."

Kassen-Reform "Wir sind die erste Regierung, die endlich das macht, was notwendig ist und zusammenlegt."

Reduktion der Funktionärs-Zahl "Ich verstehe, dass diejenigen, die bisher Funktionär oder Generaldirektor waren und diesen Job dann nicht mehr haben, gegen die Reform sind."

Kampfmaßnahmen "Proteste können von denen ausgehen, die sich ans alte System klammern, um den einen oder anderen persönlichen Vorteil zu lukrieren."

FP-Koalition "Wir haben leider die absolute Mehrheit verfehlt."

"Einzelfälle" in der FPÖ "Alle Parteien hatten in Vergangenheit und Gegenwart Probleme, bei der FPÖ sicherlich gehäuft."

Aktivistin bei der Rede am Klimagipfel "Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem jeder seine Meinung sagen kann."

Wutanfälle als Bundeskanzler "So richtig laut werde ich eigentlich nie."