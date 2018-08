Kurz feiert 32. Geburtstag mit Rede zur EU in Alpbach

Sebastian Kurz wird am heutigen Montag 32 Jahre alt. Viel Zeit zum Feiern bleibt ihm aber nicht. So ist er ab zu Mittag beim Europäischen Forum Alpbach in Tirol. Dort steht neben zahlreichen Gesprächen um 18.15 Uhr auch eine Rede des Bundeskanzlers am Programm. Thema: „Die Zukunft der EU: Prioritäten der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft“.

Wenn sich’s zeitlich ausgeht, stoßen er und seine Mitarbeiter am Abend dann noch mit einem Glaserl auf den Festtag an.

Mit Freundin Susanne und seiner Familie hat er das bereits gestern Abend getan – und zwar ganz gemütlich beim Grillen in Niederösterreich.

Schon morgen geht’s für Kurz dann auf Dienstreise nach Singapur und Hongkong.

(mat)