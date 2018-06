Kurz soll Merkel bei Asylpolitik helfen

Am 1. Juli übernimmt Österreich die EU-Ratspräsidentschaft. In Deutschland erklärte Sebastian Kurz, dass man in dieser Zeit versuchen wolle, die Grenzorganisation Frontex zu stärken. Das Ziel sei es den Flüchtlingszustrom zu stoppen.

Der Bundeskanzler fügte neben Merkel hinzu, dass Österreich schon einiges unternommen habe, um die illegale Zuwanderung zu unterbinden. Nun wolle man eine "europäische Lösung" finden.

CDU und CSU im Streit

Gleichzeitig stellte er aber klar, sich nicht in die Streitigkeiten in Deutschland einmischen zu wollen. Hintergrund: Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer sind derzeit im Clinch was die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze betrifft.

So möchte auch Merkel eine europäische Lösung finden. Seehofer setzt in der Asylpolitik auf nationale Antworten. Der deutsche Innenminister gab aber an, dass man den Streit noch in dieser Woche beilegen würden.

(slo)