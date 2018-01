Kurz von Geheimklausur zu Frankreichs Präsidenten

Polit-Prominenz im kaiserlichen Kurort: Kanzler Sebastian Kurz, sein Regierungsteam und der VP-Klub haben sich nach Bad Ischl zur Geheimklausur zurückgezogen. Morgen fliegt Kurz dann via München zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Paris. In der Regel werden Klausuren von den Parteien üppig medial inszeniert, doch diesmal wurden Journalisten ausgesperrt. Die Neuen im VP-Klub sollten einander besser kennenlernen, hieß es.

Macron und Kurz trafen einander bei der Westbalkan-Konferenz in Triest. (Bild: picturedesk.com) Macron und Kurz trafen einander bei der Westbalkan-Konferenz in Triest. (Bild: picturedesk.com)

Begrüßung mit Spitze



Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) begrüßte am Mittwoch Kanzler Sebastian Kurz, die Minister und Mandatare und sparte nicht mit einer kleinen Spitze. Es freue ihn sehr, dass der VP-Klub seine erste Klausur in Bad Ischl abhalte. "Ohne Bund ist in Oberösterreich vieles nicht möglich. Aber: Ohne Oberösterreich ist auch im Bund vieles nicht möglich", sagte Stelzer laut „ÖO-Nachrichten“ und forderte ein freundschaftliches Miteinander ein.

Kein Regierungsmitglied kommt aktuell aus Oberösterreich, dass die Klausur im Kurort Bad Ischl stattfindet, geht auf die Initiative des Klubobmanns und Innviertlers August Wöginger zurück. Finanzminister Hartwig Löger referierte über das nächste Budget. Die große Budgetrede ist für 21. März fixiert, meldete die ÖON.

Erste bilaterale Auslandsreise

Am Freitag absolviert Kanzler Kurz dann seine erste bilaterale Auslandsreise. Er besucht den Hoffnungsträger des pro-europäischen Lagers und starken Mann der EU, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Macron will Kurz um gegen Mittag zu einem Vier-Augen-Gespräch im Elysee-Palast empfangen. Themen wie Migrationskrise, Finanzierung der EU, Digitalisierung oder die Subsidiarität werden erörtert. Um 17.00 Uhr geht es wieder zurück nach Wien.



