Legten sich Strache und Kurz Millionen zur Seite?

Zuerst tauchten Vorwürfe gegen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf. Wie unter anderem der "Kurier" berichtete, wurde mit dem Doppelbudget für die Jahre 2018 und 2019 ein strenger Sparkurs verordnet. Doch nicht überall soll demnach gespart werden, denn Minister würden eine "monetäre Sonderbehandlung" erfahren.

Bei Strache und das Sport- und Beamtenministerium handle es sich um 15 Millionen Euro, die zusätzlich zum normalen Personal- und Sachaufwand zur Verfügung stünden, heißt es. "Das ist nichts anderes als politisches Spielgeld. Wenn man so will, ist das Straches PR-Budget", zitiert der "Kurier" einen Insider. Demnach könne Strache über das Geld frei verfügen, es etwa in Werbung stecken oder Vereine und Berater bezahlen.

Nun auch Kanzler unter Verdacht

Noch mehr Geld soll für ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz bereit stehen, nämlich 31 Millionen Euro, wie das "profil" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe in Hinblick auf ein internes Budget-Dokument berichtet. Brisant: Die Sonderzahlung unter dem Posten "Internationales" finde sich nicht im offiziellen Budgetbericht des Bundes, sondern lediglich in der internen Budget-Aufstellung.

"Das ist Körberlgeld", behauptet gegenüber "profil" ein Budget-Insider. "Damit werden beispielsweise externe Berater bezahlt, Inserate geschalten und Social-Media-Kanäle bespielt – abseits von und zusätzlich zu dem Geld, das regulär für solche Zwecke vorgesehen ist." Ein Sprecher von Kurz will davon nichts wissen, man wolle mit dem Geld vielmehr Projekte "mit besonderer gesellschaftspolitscher Relevanz" umsetzen. Deren Finanzierung sei "noch zu konkretisieren und im Einzelfall betraglich noch zu fixieren".

"Bedienen sich ungeniert am Steuergeld"

Heftige Kritik kommt aus der SPÖ, konkret von SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder: "die Wahrheit ist, Kurz und Strache kratzen bei den Geringverdienern und bei der Mittelschicht das Geld zusammen, um ihre Wahlversprechen an Konzerne und Großspender einzulösen – und sie bedienen sich ungeniert am Steuergeld". Kurz spare demnach bei den Menschen und stecke Steuergeld in das "'System Schwarz-Blau' mit seinen Generalsekretären und aufgeblähten Ministerbüros".

"Dass das Bundeskanzleramt mehr als 30 Millionen Euro veranschlagt hat, ohne zu sagen, was der Kanzler mit dem Geld vorhat, gehört dringend aufgeklärt. Der Verdacht, dass sich der Kanzler ein nettes Körberlgeld gönnen will, das abseits der Öffentlichkeit und möglichst intransparent für eigene Zwecke verwendet werden soll, liegt nahe. Ich gehe davon aus, dass der Kanzler in Zukunft genauestens dokumentiert, was mit den Geldern passiert. Den Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Entlastung trotz aller Versprechen nicht gönnen, sich selbst aber Zusatzgelder für persönliche Zwecke ausschütten – das ist inakzeptabel", so NEOS-Chef Matthias Strolz.

(red)